Aprovechó que su "amiga" olvidó la tarjeta en su casa y realizó dos extracciones

Una mujer residente en la localidad de San Benito (Santiago del Estero) se presentó en la Comisaría Décima y acusó a su amigo de estafa, ya que éste utilizó su tarjeta bancaria y realizó extracciones por un monto de 29.000 pesos.La víctima (37) contó que hace quince días aproximadamente se trasladó desde su casa hasta ciudad capital para realizar trámites personales. Cuando concluyó con las diligencias, se hizo de noche y según la damnificada no tenía en qué regresar a su casa.Así fue como decidió trasladarse hasta la casa de su "amigo" (de 42 años, con domicilio en el barrio Industria) y quedó la noche allí, como lo solía hacer en otras oportunidades. Al regresar a su casa notó que olvidó en la casa del sujeto, su tarjeta bancaria con la cual cobra la Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar y Retención de las libretas de sus 5 hijos.Contó que al no tener medio de movilidad no pudo regresar a buscar la documentación con anterioridad hasta ayer.Con su tarjeta en manos, la mujer se dirigió hasta el banco Macro (ubicado sobre Belgrano casi Sarmiento) donde le informaron que el día 7 de diciembre le habían depositado en su cuenta la suma de $ 68.000.Además, allí le indicaron que habían realizado varias extracciones, por un monto total de $ 29.000. Al descubrir la faltante, regresó a la casa de su amigo a quien le preguntó si fue él quien hizo tales operaciones.A pesar de que en principio lo negó, ante su insistencia, su amigo le confesó que solo había sacado $14.000, los cuales se los regresó. Además, le manifestó que no sabía que sucedió con los 15.000 faltantes.La fiscal de turno ordenó que la División Delitos Económicos se haga cargo de la causa y que analice las cámaras de seguridad de la entidad bancaria. Fuente: (ElLiberal)