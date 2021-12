Hombre muerto en Comisaría: incautaron filmaciones y trasladaron a los policías

Traslado

Un hombre fue hallado sin vida en una celda de la comisaría segunda de Concordia el sábado 4 de diciembre. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos,de la Comisaría Segunda de Concordia, que se encontraban de guardia en esa mañana., Julia Rivoira.Según se supo, el albañil y ex delegado de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), había ingresado detenido a la comisaría por un hecho de violencia de género y resistencia a la autoridad, y horas más tarde, fue hallado sin vida en el interior de la celda.El comisariode la investigación penal y de las actuaciones administrativas que se llevan a cabo en el caso. “policiales para que no haya algún tipo de entorpecimiento o inconveniente con la Justicia o con la investigación administrativa”, explicó.Al respecto, el funcionario policial“segundo jefe de la comisaría, el chofer del móvil, el acompañante del móvil y el suboficial que se encontraba en la dependencia. Son los funcionarios que estaban de guardia cuando ocurrió el hecho”, puntualizó Cancio.El Jefe Departamental de Concordia, sostuvo en diálogo con Elonce que “y desde un primer momento, se pusieron a disposición de la fiscal yy en las próximas horas, será peritado”, señaló.En referencia a la investigación penal, Cancio indicó que “y desde la institución, haremos lo mismo a nivel administrativo”, explicó.En el último aspecto mencionado, Cancio aclaró que el funcionario que es investigado, “puede llegar a ser absuelto en la causa penal, pero a nivel administrativo, se pueden aplicar algún tipo de sanciones por su responsabilidad”, sostuvo.El jefe departamental de Concordia, dijo que pudo hablar con familiares del hombre fallecido. “. Al mismo tiempo, manifestamos que pusimos todo a disposición de la Justicia para que se esclarezca lo que ocurrió”, destacó Cancio.Por otra parte, se refirió a la marcha de familiares y amigos de Valdés, que se llevó a cabo frente a la Comisaría Segunda de Concordia. “Sey agregó que “es una actitud reprochable, porque la Comisaría es de toda la ciudadanía y se mantiene con los impuestos que pagan los ciudadanos. Por un reclamo, no hay razón para dañarla de esa manera”, remarcó el comisario.