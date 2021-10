Dos autos impactaron en calle Blas Parera y una mujer fue hospitalizada

Un siniestro vial ocurrió durante la tarde de este domingo en calle Blas Parera y Darwin entre un Citreon C4 y un Toyota. Según informaron fuentes policiales a, ambos vehículos circulaban en sentido Norte-Sur cuando uno de ellos frenó de manera inesperada, el otro vehículo no llegó a detenerse, protagonizaron un choque y una mujer fue derivada al hospital San Martín.Carmina, una mujer de Santa Fe que estaba de paseo con su familia en la ciudad de Paraná, dijo aque “Mi esposo conducía, íbamos con su hermana, su mamá y su hijo. Mi suegra fue derivada al hospital San Martín por un golpe, yo también tengo un gran golpe en la cabeza, pero no quise ir al nosocomio. La ambulancia solo tenía un camillero y un chofer. No tenía un paramédico”. Se supo, que la mujer lesionada está en buen estado de salud y que fue dada de alta a los pocos minutos.Además, manifestó que “la policía solo constató los datos de los vehículos y los conductores. Les pedí que se quedaran a realizar las pericias y enviaran los peritos correspondientes. Además, pedí que le informaran a la caminera para poder volver a Santa Fe en estas condiciones, no me dieron ninguna solución al respecto”.“El otro conductor se quedó a socorrernos y estuvo presente todo el tiempo. Esperamos solucionar los problemas con el seguro y tratar de volver a Santa Fe, porque el auto no nos enciende”, contó. Seguidamente, agregó “los vecinos nos brindaron contención y un techo”.Al finalizar, Carlos Ortiz, un vecino manifestó que “La velocidad máxima en este lugar es de 20 km/h pero nadie la respeta. Los autos y las bicicletas pasan como si nada, y también los camiones, aunque esté prohibido”.