Pidió $25.000 de rescate por una moto, lo detuvieron pero ya está en libertad

Un hombre que le pedía dinero al dueño de una moto sustraída en el centro de Paraná fue detenido cerca del barrio Mosconi, cuando iba a encontrarse con la víctima a la cual le había exigido 25.000 pesos a modo de rescate por el vehículo.Al respecto, el segundo jefe de la División Robos y Hurtos, Walter Giordano, señaló aque el implicado, de 29 años de edad, es "un empleado municipal" que fue apresado en el marco de "una extorsión por una motocicleta"La víctima hizo pública la situación y el viernes pasado, alguien se contactó con él. Le solicitaba 25.000 pesos para devolverle la moto. El dueño del vehículo accedió y ambos acordaron un punto de encuentro para realizar la operación, cerca del hipermercado de calle Larramendi.El denunciante avisó a la Policía y personal de la División Robos y Hurtos montó un operativo para dar con la persona que exigía el dinero, así como con la moto. Alrededor de las 18, en la intersección de las calles Romina Iturain y 1006, observaron a una persona que se conducía en la moto robada, por lo que el conductor fue interceptado por los uniformados. Opuso resistencia a ser detenido, pero pudo ser reducido y arrestado por los policías.Giordano dijo a este medio que "no sucede habitualmente, pero hemos tenido conocimiento de hechos" en los cuales se piden rescates por vehículos. No obstante, acotó que "no es algo que se haya repetido demasiado en los últimos tiempos".Respecto del acusado, el funcionario policial confirmó que "el mismo está en libertad. Se realizaron los procedimientos pertinentes, tras ser imputado", desde la Justicia decidieron que "no quede detenido".