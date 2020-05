Garcilazo: "En la provincia se realizaron más de mil test por coronavirus"

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo y el Asesor Cultural de la provincia, Roberto Romani, estuvieron presentes en el reporte provincial sobre el estado de situación en relación al coronavirus.



Según se comunicó en el reporte epidemiológico, en Entre Ríos siguen siendo 29 los casos confirmados de coronavirus; 23 dados de alta; 8 continúan en estudio; y un total de 965 casos sospechosos fueron descartados.



"Hoy recibimos del equipo de notificación, que uno de los casos graves, que este paciente presentó una mejoría y fue trasladado a una sala común", señaló Garcilazo .



En esta ocasión comentó que "más de 100 test se han realizado en la provincia, debemos tener en cuenta que muchos pacientes requieren más de un solo test, sobre todo cuando se va a dar el alta".



"En cuanto a la notificación de casos sospechosos, hay una ley nacional que obliga a tofos los equipos de salud, a nivel local, que al ver un cuadro sospechosos se de comentar a las autoridades locales, estas a las provinciales, y así hasta el ámbito internacional", explicó.



A su vez, expresó que "estamos trabajando en otros métodos de diagnósticos, como los serológicos para utilizar estos en otras etapas de la pandemia".



En relación a la cantidad de casos de coronavirus en Provincia y Ciudad de Buenos Aires, señaló que "la situación de Buenos Aires, es un punto clave para entender esta pandemia, básicamente tener en cuenta, que la distribución territorial es muy amplia, no hay barreras geográficas para este virus. Es por ello, que se están reforzando los controles y a su vez, debemos comprender no solo a nivel local sino en general".



"Estamos trabajando en todas las acciones y pedidos que existen de distintas aperturas para aumentar la circulación", manifestó el funcionario.



"Tenemos un parámetro que se utiliza para comparar la positividad, la cantidad de casos confirmados en relación a la cantidad de casos estudiados. Se recomienda que haya un nivel de testeos entre un 10 y 20 por ciento de positividad. En nuestra provincia eso varia, y se evalúa semanalmente. En algunas hemos llevados al 10 por ciento de positividad, otras en 5 por ciento".



A su vez, indicó que "hoy tuvimos a la mañana la buena noticia, que se mejoró uno de los pacientes que se encontraba grave. Muchos de los pacientes se encuentran en buen estado general, algunos están asintomáticos, pero no se les puede dar el alta definitiva". Respecto a estos pacientes que se han dado de alta y como llevar la vida, el funcionario explicó que aún no se sabe si esta enfermad deja inmunidad en las personas, por lo que queda la duda si queda ellos pueden o no volver a contagiarse".