Tiraron del auto a embarazada y murió atropellada: Era mamá de otros seis niños

Una mujer murió atropellada por un camión después de que arrojaran su cuerpo desde un auto en movimiento en Laferrere, provincia de Buenos Aires. La misma fue identificada. Se llamaba Laura Roberto y tenía un embarazo de ocho semanas.



De acuerdo al informe preliminar de los forenses un golpe en la cabeza habría sido lo que le causó la muerte a la mujer y aunque falta la confirmación oficial, los indicios señalan que cuando la tiraron del vehículo todavía estaba viva.



"La familia está devastada", dijo a TN su tía, Verónica, quien señaló además que ellos se enteraron por las redes sociales de lo que le había ocurrido a Laura. Si bien no tenían un contacto frecuente, fundamentalmente porque ella no usaba celular, se mostró sorprendida y conmocionada por su trágica muerte.



"Nos dijeron que cuando la tiraron del auto estaba viva", manifestó. Es por eso que una y otra vez pide que si alguien vio algo se acerque a declarar. "Necesitamos testigos, necesitamos que se haga Justicia", afirmó.



Verónica contó que su sobrina estaba en pareja pero que ese había separado recientemente, y que era además madre de otros seis chicos. "Siempre fue una mamá luchadora", se lamentó la mujer, y enfatizó: "Es muy triste lo que le hicieron".



Según trascendió a partir del monitoreo de las cámaras de seguridad, cuando la víctima cayó de un Renault 9 color bordó, que circulaba por la ruta 21 en dirección a la localidad de González Catán, dos vehículos pudieron evitarla pero el conductor de una empresa de recolección de residuos que venía detrás no pudo detener su marcha y la atropelló.



El camionero frenó en el momento, llamó a la policía y una ambulancia. Trató de asistir como pudo a Laura, pero cuando los médicos emergentólogos llegaron al lugar ella ya estaba muerta.