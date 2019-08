Robaron la provisión de carne para los pacientes del hospital de Concordia

El robo de los víveres en la despensa del hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad de Concordia, ocurrió en la madrugada del domingo. El caso fue denunciado públicamente en las redes sociales y se pudo constatar su veracidad, ya que las fuentes consultadas afirmaron que el hecho lamentablemente existió.Aseguran que el personal de seguridad no se dio cuenta del faltante, la mercadería estaba preparada para las elaborar las raciones de hoy, martes 20 de agosto. Según lo que confirmaron oficialmente a, se robaron 10 kg de cuadril, 5 pollos y 12 kg de matambre.La mercadería se encontraba en una habitación frigorífica, la primera puerta no fue violentada; pero, en la segunda, rompieron el candado, seguramente los autores son personas que conocen la ubicación y la disposición de la provisiones en la cocina del hospital.Asimismo, se adelantó que al margen de la denuncia policial iniciaran una investigación interna.En el momento del robo no se encontraban los coordinadores de seguridad en el lugar y se dice que solamente puede entrar a ese espacio personal autorizado.En el caso, lo más extraño es que nadie vio nada.