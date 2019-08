Excarcelaron a los imputados por el violento robo en una estación de servicio

Tobillera

El lunes 12 de agosto se ordenó la excarcelación de los sospechosos de cometer el violento asalto a la estación de servicios ubicada en el Acceso Norte de Paraná. En el hecho ocurrido en la noche del lunes 9 de junio, una joven empleada recibió un disparo en el pie y otros trabajadores recibieron golpes.Elías Exequiel Vera y Oscar Andrés Rosales, fueron beneficiados con la libertad ambulatoria, con restricciones, mientras se sustancia la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para determinar su presunta responsabilidad en el violento asalto a una estación de servicios ubicada en el Acceso Norte de Paraná.El hecho ocurrió el lunes 9 de junio a la noche. Cuatro personas ingresaron armadas y con los rostros cubiertos con cascos. En el desarrollo del atraco, una joven empleada recibió un disparo en el pie, aparentemente producto de un rebote por un tiro intimidatorio. Ambos imputados comparten causa junto al menor imputable, CJL, por el presunto delito de Robo agravado por el uso de arma de fuego.El lunes 12, tras escuchar al fiscal Martín Wasinger, y los defensores Miguel Ángel Cullen y Patricio Cozzi, por Vera, y el defensor público, Sebastián Lescano, por Rosales, la jueza de Garantías N°6, Elisa Zilli, decidió no hacer lugar a la solicitud de prórroga de prisión preventiva por 30 días en la modalidad de arresto domiciliario, tal como venían cumpliendo Rosales y Vera, que instó el fiscal, fundamentada en la vigencia de los riesgos procesales, y sí hizo lugar a lo solicitado por las defensas, ordenando la excarcelación de los sospechosos.No obstante decidió imponerles restricciones. En este sentido tendrán prohibido ausentarse de Paraná y del país y de concurrir al lugar del hecho, de molestar a las víctimas de cualquier modo o por terceros, y de acercarse a aquellas a menos de 200 metros. También les impuso la obligación de presentarse todos los lunes de 7 a 13 en Fiscalía para dar cuenta de su comportamiento.En la audiencia, el fiscal argumentó sobre la necesidad de prorrogar la medida de coerción, morigerada en arresto domiciliario con control electrónico mediante el dispositivo tobillera, en que se mantienen vigentes los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, puesto que aún resta producir prueba.Las defensas se opusieron a la solicitud, publicóAsí, Cullen sostuvo que Fiscalía no precisó cuáles eran los peligros invocados para prorrogar la medida en las condiciones solicitadas por el fiscal. A su turno, Cozzi expresó que en la investigación no hay elementos de convicción que vinculen a su defendido con el hecho. Finalmente, Lescano adhirió a lo manifestado por la defensa particular y ahondó en que no se verifican los riesgos procesales alegados por el fiscal.