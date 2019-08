El caso del niño ahorcado: Una oscura trama rodearía el terrible crimen

inesperadamente ayer a la tarde. Cuando el sol se estaba ocultando en el barrio Jesús de Nazareth, de El Colmenar, en la provincia de Tucumán, desconocidos dispararon contra un grupo de investigadores de la División Homicidios que buscaban pistas para esclarecer el hecho. Uno de los supuestos autores del ataque fue aprehendido por los efectivos.El grave incidente se produjo cerca de las 19. Hasta ahí se trasladaron por quinto día consecutivo los pesquisas de la fuerza y del Ministerio Público Fiscal. Dirigidos por la fiscala Adriana Giannoni recorrían la zona para encontrar algún testigo que los ayudara a identificar al o a los autores del hecho. Al atardecer, el equipo decidió retirarse. Sólo personal de Homicidios se quedó en el lugar intentando recabar información.Cuando uno de ellos, al mando de la oficial Susana Montero, estaba parado en una esquina, a cuadras de la casa de la familia Amaya,. Aprehendieron a uno de ellos, que fue identificado como José Ignacio Robles, de 20 años. No pudieron encontrar el arma utilizada en el atentado ni detener al cómplice, que fue identificado como un tal "El Menor"."Afortunadamente los efectivos no resultaron lesionados. Pero la situación fue muy tensa. Los cuatro estaban caminando cuando de la nada se dieron cuenta de que les había hecho un disparo. Se protegieron, repelieron el ataque y salieron a perseguirlos", explicó el jefe de Policía, Manuel Bernachi, al diarioEl titular de la fuerza explicó que lograron aprehender a uno de los sospechosos. "Lo más grave del caso es que. Tuvieron que pedir refuerzos para controlar la situación. Se está investigando por qué los atacaron", apuntó.", indicó Marta, vecina del niño que fue brutalmente asesinado en un descampado.Los investigadores creen que. No pudieron establecer si el atentado fue porqueCon el correr de las horas se afianza aún más la hipótesis de queLa fiscala Giannoni y el equipo de investigadores recorrieron el lugar donde habría sido asesinado el menor entre las 15 y las 17, horario en el que supuestamente se cometió el homicidio. Comprobaron sus sospechas: el lugar tiene bastante movimiento y e. Esa sospecha tomó más fuerza cuando se supo que. "El pequeño estaba completamente lúcido. Tendría que haber gritado por más que haya conocido al agresor", explicó un investigador.Los investigadores, después de haber sumado este indicio, recordaron otro caso: el crimen de Priscila Paz. La joven, después de haber sido secuestrada fue llevada al barrio Ampliación María Elena White, al sur de San Miguel de Tucumán. Según la hipótesis oficial, la mantuvieron cautiva durante varios días hasta que fue asesinada. Los pesquisas recorrieron la zona durante varios días, pero ningún vecino les brindó datos sobre su paradero. Comenzaron a brindar información cuando detuvieron a dos hombres. Después se enteraron de que los sospechosos habrían liderado una red de narcomenudeo y sospecharon que habrían amenazado a los habitantes del caserío para que no contaran nada.Al sospechar que en esta causa podría estar sucediendo algo similar, la fiscala Giannoni decidió proteger a las personas que puedan aportar datos presentándose en la Fiscalía de Homicidios II o telefónicamente"La persona tendrá todas las garantías que se le da a un testigo de identidad reservada y se implementarán medidas de protección especiales para que no sufra ningún tipo de represalias", explicó.