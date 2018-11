Autopsia confirmó que embarazada fue brutalmente asesinada en un motel

Hay testigos que escucharon cómo gritaba pidiendo ayuda desde el cuarto del hotel alojamiento de Florencio Varela donde fue violada hasta que murió desangrada. El crimen de Carolina Medina (25), que. Y que no sería la primera vez que hace una cosa así.El acusado de matar a Carolina Medina en un albergue transitorio de Florencio Varela es Ariel Norberto García (37). Le habría metido botellas en el cuerpo hasta matarla. Ahora, desde fuentes con acceso al expediente, y desde el entorno de otras dos familias, aseguran queEl asesinato de Natalia Sotelo ocurrió el 29 de noviembre de 2010. En esa causa, García alegó que la chica le había querido robar en su taller mecánico de Quilmes y que él se había defendido con un destornillador. El resultado: le dio tres puntazos y Natalia se desangró en el lugar. Por eso, la Justicia enmarcó el caso en una legítima defensa y el hombre quedó libre."Hoy ese caso está en un limbo. Ya en esa oportunidad se rumoreaba que se conocían de antes. Y ahora los familiares de la víctima, sabiendo que él fue detenido por el crimen de Medina, repiten que entre ambos había una relación preexistente y buscan justicia", contaron las fuentes.El segundo homicidio bajo la lupa, el de Silvana Miño, sucedió en enero de 2017. "Ella se tomó un remís hasta la casa del sospechoso y juntos se fueron a una fiesta, y de allí a un hotel alojamiento. Según su declaración, cuando salieron la dejó en la parada del colectivo", explicaron las fuentes.García declaró como testigo en esta causa. Pero investigadores de ese caso confiaron a Clarín que "ya desde entonces era el principal sospechoso".Desde ese día no se supo nada más de Silvana hasta que en agosto de ese año, gracias a un estudio de ADN, los investigadores confirmaron que el torso de una mujer que habían hallado en marzo flotando en un arroyo de Wilde era el de ella: la habían descuartizado."Se habían conocido dos meses antes de que ella desapareciera, él está identificado pero no lo encuentran", decía por entonces una de las hermanas de la chica asesinada en relación a García. Fue ni bien se confirmó el crimen."García desapareció en 2017, se fue a vivir a Brasil y recién regresó este año, un tiempo antes del crimen de la embarazada Carolina Medina. A ella, según sus amigas, la conoció en el boliche 'Diversión'. Pero dicen que nunca tuvieron nada", destacaron allegados a la embarazada asesinada.Aquel 13 de octubre en el que fue asesinada Carolina Medina, ella salió de su casa alrededor de las 6. Iba al quiosco, según contaría su pareja, Alfredo Santos, el padre del bebé que murió en el vientre de su mamá mientras era violada.Según la investigación, Carolina se encontró esa mañana con García. Con él ingresó al hotel alojamiento "Susurros" a las 9.30. Cerca del mediodía él huiría en su auto del lugar, dejando en la habitación el cuerpo de la mujer. Había muerto desangrada producto de los desgarros que había sufrido en sus órganos reproductivos, urinarios y digestivos, producidos por un "objeto"., le confiaron afuentes judiciales sobre la muerte de Medina. Esto, en principio, lo confirmaron los dos gritos de ayuda que escuchó una pareja que también estaba en el hotel alojamiento.Pero además, durante la autopsia al cuerpo de la joven embarazada "los forenses hallaron dos botellas de cerveza de un litro intactas en el interior del cuerpo", explicaron las fuentes, y agregaron un dato espeluznante: "Aún tenían la etiqueta de la marca Quilmes".Por eso la carátula de la causa contra García, que está detenido en la Alcaidía N°3 de La Plata, cambió: ahora lo acusan de "abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, agravado por ensañamiento y alevosía en un contexto de violencia de género, y del delito de aborto".García está preso desde el 14 de octubre a la noche, cuando su papá lo entregó a la Policía. Más allá de los casos de Natalia Sotelo y Silvana Miño, ya tenía antecedentes en la Justicia: tiene antecedentes por robo agravado por el uso de armas de 2011, por el que fue preso al penal de Gorina con una condena del Tribunal Oral Criminal N°4 de Quilmes.Las fuentes detallaron por entonces: "En 2013, lo beneficiaron con una morigeración de la prisión domiciliaria para internarse en el centro de adicciones Fundación creando Libertad".Ahora, García espera cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense y, según fuentes judiciales, antes de fin de año la causa por el crimen de Carolina Medina sería elevada a juicio. De ser hallado culpable podría recibir una pena a prisión perpetua.