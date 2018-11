Hallaron abandonado a un bebé recién nacido: Pesaría un kilo y medio

Localizaron a la madre del recién nacido

Conmoción en Hernández

Encontraronde la localidad de Hernández, departamento Nogoyá. El pequeño estaba en una bolsa de arpillera, envuelto en trapos y pesaría un kilo y medio, pudo saber"A las 11hs se recibió un llamado en la comisaría de Hernández, el que informaba que. El móvil policial se dirigió hasta el lugar y se encontró con el hallazgo de la criatura totalmente desnuda, envuelto en ropas viejas", confirmó a, el comisario inspector Jorge Cancio, jefe de la Departamental de Policía de Nogoyá."El chico manifestó haberlo encontrado entre una gran acumulación de basura en los fondos de la vivienda de ellos, un domicilio precario.", ahondó al respecto."En forma inmediata, el oficial lo trasladó hasta el centro de salud de esa localidad, donde la criaturita recibió las primeras atenciones y luego", detalló el funcionario policial."Se pudo determinar quePermanece estable y no se descarta que sea trasladado al hospital de Paraná", adelantó al respecto., recalcó Cancio. Es que según pudo saber, el recién nacido estaba en una bolsa de arpillera, envuelto en trapos.Según detalló Cancio, una comitiva policial de la Jefatura se trasladó hasta la localidad de Hernández, donde"Esta chica sería hermana del joven que encontró el bebé, y por averiguaciones practicadas entre los vecinos, pudimos dilucidar que podía llegar a haber estado embarazada", señaló el funcionario policial.La joven fue trasladada al hospital de Nogoyá donde recibió la atención médica correspondiente."Ambos, tanto la chica como el bebé, están estables, pero no se descarta que el pequeño sea trasladado a Paraná", adelantó el comisario."Hernández en una pequeña localidad de poco más de 1600 habitantes y el despliegue policial por lo que había sucedido.. la ciudadanía se mantiene muy expectante", señaló., sentenció el jefe de la Departamental de Policía de Nogoyá.De acuerdo a lo indicó, "los padres de la chica no tenían conocimiento de la situación".