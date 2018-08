Condenaron a perpetua al joven que asesinó de un tiro en la cabeza a su abuelo

, registrado en la tarde del 7 de noviembre de 2017 en calle Darwin del barrio Nueva Ciudad, en la parte norte de Paraná.Así quedó establecido en el adelanto de sentencia que dio el tribunal de Juicios y Apelaciones integrado por Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Gervasio Labriola, al que arribaron los jueces "por unanimidad"."Quedó acreditado con grado de certeza que fue el imputado Fernando Daniel Moreira quien munido de un arma de fuego, efectuó el disparo contra su abuelo, según así quedó establecido gracias a las testimoniales que se desarrollaron durante el juicio", confirmó el juez Grippo a"La muerte de Coronel se produjo por destrucción de masa encefálica por pasaje de proyectil único disparado por arma de fuego y más allá de la controvertida muerte de Coronel, quedó acreditado el fallecimiento del mismo como consecuencia directa del disparo que recibiera", indicó el magistrado.Es que en la oportunidad, Grippo se refirió a lasque llevaron a la muerte a Coronel. "Hubo dos posiciones: quienes encontraban al inculpado como el autor del mismo, y la del propio imputado, quien afirma que la autora del disparo fue la hermana menor, siendo esta, no punible".Se recordará que la madre del imputado y de la hija a quién quieren acusar contó a allegados a su entorno que iban a culpar a la menor de edad porque no iba a "quedar presa y de esa manera iba a salir rápido"."Luego que Coronel retara a nieta, hermana del imputado, se generó una discusión entre ellos y su hija, que pasó de los gritos a los golpes. Mientras, Moreira busca un arma de su domicilio y munido de la misma, apuntó sobre su abuelo y disparó sobre la cabeza del mismo. Una vez ejecutado el disparo, Moreira junto a su hermana, se fueron del lugar, para luego entregarse en una dependencia policial", explicó el juez en el adelanto de sentencia.Durante su declaración,. Si no que, los jueces entendieron que, "el imputado fue el autor del disparo de arma de fuego que impactó en la humanidad de Coronel y acabó con su vida".Tras la lectura de sentencia, el joven seguirá detenido en la Unidad Penal Nº5 de Victoria, hasta que la sentencia quede firme, cuyos fundamentos serán dados a conocer el lunes 3 de septiembre a las 9hs.