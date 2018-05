Asaltaron y maniataron a jubilado: Quisieron llevarlo al banco y robarle el auto

Un hombre denunció que en horas de la mañana de ayer fue víctima de una entradera en la ciudad de Concordia. Dos delincuentes lo metieron a su casa, lo maniataron y lo quisieron llevar al banco para que retirase dinero.Faustino Pérez, militante y ex dirigente del peronismo concordiense, señaló que fue tomado por sorpresa en la puerta de su propia casa en Sargento Cabral 978 del barrio Cabo Sendrós, de la ciudad de Concordia."Me asaltaron justo que estaba en la puerta del garaje, me metieron adentro y me asaltaron, más o menos como a las 09:30 de la mañana. A esa hora, fue cuando pasaron esos tipos, a pie, y volvieron porque vieron que yo estaba sentado detrás de la puerta. Me llevaron un televisor de 20 pulgadas, pantalla plana, un televisor japonés que yo había sacado en la rifa del hospital y dejaron preparado un equipo de música y un televisor".Del mismo modo continuó su relato: "Me pedían la llave del auto (un Renault Clío que estaba estacionado en la puerta del garaje), yo no la tenía porque la había llevado mi hijo. Se querían llevar el auto pero parece que tampoco sabían manejar", dijo y agregó. Ellos tenían tapada la cara por eso realmente no se los podía divisar bien pero que eran chicos, eran jóvenes", afirmó Pérez en declaraciones al diarioRecordó lo que le decían los delincuentes mientras lo asaltaban: "uno me gritaba "yo te conozco a vos, vos tenés plata", y yo les decía: qué voy a tener si soy jubilado, apenas si gano $16.000 por mes y con eso como y vivo, y bueno entendieron, revisaron todo, vieron que no había plata. Dijeron que me iban a llevar al banco y yo les dije que tengo problemas de movilidad, la cuestión es que después prepararon las cosas y se fueron"."Como a la media hora que me pude desatar -dijo Pérez-, llamé a los vecinos para que me dieran una mano porque me había quedado encerrado. Ahora, como me robaron las llaves de la casa, estoy cambiando la cerradura, y bueno los vecinos llamaron a la policía y la vecina que los vio dio los datos".A renglón seguido aclaró que: "si son o no del barrio, la verdad que no tengo ni idea. Dentro de todo la saqué barata, pero habrá que tener cuidado ahora".