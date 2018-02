Juzgarán en marzo a 14 dirigentes de UPCN por amenazas a director de hospital

En los primeros días de marzo, 14 dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) serán llevados a juicio oral y público, acusados de coacción agravada (amenazas) en contra del ex director del Hospital Santa Rosa, de Villaguay, Rubén Hernández.Los sindicalistas que serán sentados en el banquillo de acusados son: Martín Wense Bobadilla, Claudia Jeckeln, Carlos Faust, Silvana Monjo, Gloria Ojeda, Timoteo Velázquez, Juan Gómez, Damián Rodríguez, Juan Carlos Barreto, Mirian Barreto, Gisela Kuttel, Raquel Elsa Acosta, Andrea Vanesa Roldán y Lilia Marina Den Dauw. Los abogados defensores de los gremialistas son Alejandro Ortíz, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli.El juicio fue fijado para los días 5, 6, 7, 8 y 9 de marzo en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Según informó, los juzgará un tribunal colegiado integrado por los jueces Mariano Sebastián Martínez, María Evangelina Bruzzo y Fabián Lopéz Moras.En principio, en la audiencia de remisión a juicio de noviembre, los fiscales Mauro Quirolo y Nadia Benedetti adelantaron que pedirían una pena de cinco años de prisión efectiva, aunque luego aclararon que la calificación legal podría variar hasta llegar a un castigo más leve.El proceso judicial se abrió luego del 20 de diciembre de 2016, cuando el entonces director del Hospital Santa Rosa, de Villaguay, Rubén Hernández, denunció que fue presionado por el sindicato para que desafecte de su cargo al responsable del servicio de ambulancias, Antonio Cáceres.El médico denunció que los dirigentes ingresaron al nosocomio y tomaron su despacho. En el hecho quedaron más comprometidos Martín Bobadilla, secretario adjunto de UPCN; y Claudia Jeckeln, secretaria general del gremio en Villaguay.La acusación de la Fiscalía dice que el 20 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 10, Bobadilla, en forma conjunta con Jeckeln, Faust, Monjo, Ojeda, Velázquez y Gómez, ingresaron al despacho del director del hospital, ubicado en calle San Martín y Boulevard Savio, de Villaguay, y le exigieron "de modo intimidatorio y violento" que aparte al jefe de ambulancia, tal como lo había dispuesto el entonces ministro de Salud, Ariel De la Rosa.La causa fue elevada a juicio por el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, el 7 de noviembre de 2017, a pedido de los fiscales Mauro Quirolo y Nadia Benedetti. En aquella audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal adelantaron que en el juicio solicitarán una pena de cinco años de prisión efectiva, pero aclararon que la calificación legal podría variar hasta alcanzar una pena condicional, es decir que los imputados no vayan a prisión.La fiscalía citará a 30 testigos para el juicio, entre los cuales se encuentran el exministro de Salud, Ariel de la Rosa; el ex director de Atención Médica, Mario Tizzoni; además de profesionales médicos, de enfermería, personal de ambulancia y policías.