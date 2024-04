Día del Trabajador: cuánto saldrá la porción de locro en Feria de Salta y Nogoyá

El locro es el plato tradicional de los trabajadores en cada 1º de Mayo.consultó en uno de los puestos de la Feria de Salta y Nogoyá por las expectativas de ventas para este miércoles feriado y a cuánto se comercializará cada porción.“Este año, la porción de locro se venderá a 3.500 pesos, para quien se acerque con su envase”, aseguró ala responsable de Rotisería Doña Lita (puesto Nº41). “Los clientes conocen nuestro locro, que es tradicional de nuestros antepasados, porque lleva de todo y es bien espeso”, ponderó Carmen.Y agregó: “El año pasado vendimos cada porción a 1.500 pesos y en otros lugares, sabemos que este año lo ofrecerán a 4.000 pesos”.“Calculamos vender unas 200 porciones porque el locro del 1º de mayo es el que todos esperamos y este año se pronostica que hará frío para esa fecha”, indicó la puestera.Desde otro puesto de la Feria de Salta y Nogoyá, Hugo dio cuenta de los precios para la elaboración del tradicional plato de los trabajadores.“Los precios están estables, últimamente, porque tuvieron una estampida, pero ahora registran cierta estabilidad y no saldrá tan caro hacer un locro”, aseguró.En detalle, la patita sale 3.500 pesos el kilo; el kilo de huesito y cuerito, entre 2.000 y 2.400 pesos; el pecho de cerdo y la costeleta están a 4.700 pesos el kilo; la panceta salada, 9.900 pesos; el kilo de chorizo de mezcla vale 5.800 esos; y el chorizo colorado, 9.000 pesos.Consultado por las expectativas en las ventas, el carnicero estimó: “Los clientes son previsores y no habrá una estampida, como en años anteriores cuando la economía era más llevadera; pero de todos modos, la gente se prepara y debido a que se juntan en familia, piden cosas para hacer el locro, que ya es típico”.Hugo recomendó no esperar a último momento para comprar los ingredientes de un buen locro. “Pese a los trastornos de la economía argentina, la tradición continúa y de una forma u otra, la gente se la rebusca para hacer un buen locro”, sentenció.