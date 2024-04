Automovilista que circulaba alcoholizado pertenece a una fuerza nacional

Paraná Realizaba maniobras peligrosas en Paraná y constataron que manejaba borracho

En horas de la noche de este martes, un hombre se comunicó con el 911 para dar cuenta sobre las maniobras peligrosas que un automovilista, a bordo de un Renault Clío, realizaba en la zona de Avenida Larramendi y Croacia Norte, de la ciudad de Paraná.Presentes en el lugar, los efectivos advierten que estaba en estado de ebriedad y solicitan la presencia de Tránsito de la comuna. El test de alcoholemia arrojó que tenía 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre.que cuando llegó personal de la dependencia, el Renault Clío se encontraba sobre uno de los carriles atravesado y una persona en aparente estado de ebriedad.El valor de alcohol que tenía “era alto”, referenció y acotó que “por los comentarios del vecino que llamó al 911, iba zigzagueando a una velocidad moderada. En el momento en que roza contra un cordón para la marcha”.Esta persona “no manifestó de dónde venía ni qué andaba haciendo”, dijo Rodríguez y aclaró que no hubo terceros involucrados o personas afectadas por este irresponsable accionar. “Fue peligroso, horas más tarde estaba el egreso del alumnado que hace el nocturno en la escuela Baxada, que está a pocos metros y salen muchos adolescentes a esa hora. Damos gracias que no hubo incidentes graves”.El vehículo fue retenido y trasladado al corralón municipal.El Comisario aclaró que el automovilista ebrio no fue detenido “porque no estaba en estado de agresión y como dice la ley contravencional, si bien estaba ebrio, fue conducido por familiares y amigos sin alterar el orden público”.Finalmente, Rodríguez confirmó que esta persona “pertenece a una fuerza nacional, pero en el momento en el que sucedieron los hechos estaba franco de servicio”.