Usuarios eligieron líneas interurbanas para viajar hasta el área metropolitana

Desde este martes, los usuarios del transporte público de pasajeros en Paraná y su área metropolitana se ven perjudicados por la suspensión del servicio por tiempo indeterminado. Producto de la medida, que afecta a miles de personas que dependen de los colectivos, varios pasajeros optaron por viajar en líneas interurbanas para volver a sus domicilios.



En ese sentido, Elonce se acercó hasta la terminal para recoger las opiniones de los usuarios. "Voy a María Grande. Vine a estudiar, pero no pude cursar debido al paro. Sabía de la medida, aunque viajo a las 10 horas y tuve que venir igual, por si se llegaba a levantar”, aseguró un joven.



En tanto, un hombre dijo que “somos del barrio Arenales de Paraná, pero a mis nietos la escuela los mandó a la casa debido a que no las profesoras no pudieron asistir debido al paro”.



A su vez, una mujer mencionó: “Viajo a Valle María a las 19 horas. Me sorprendió el paro de colectivos, donde vinimos a hacer un trámite”. (Elonce)