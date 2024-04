“No habrá colectivos hasta tiempo indeterminado”, aseguró Glausser

El paro de transporte urbano de pasajeros afecta a Paraná y el área metropolitana. En diálogo con, Alicia Glausser, de la Asamblea Ciudadana Vicinalista de la capital entrerriana, informó: “Lo que nos enteramos ayer cuando terminó la asamblea, es que no hay colectivos hasta tiempo indeterminado, ya que no pagan desde marzo. Los usuarios estamos padeciendo las consecuencias y supongo que los que votaron a Milei estarán arrepentidos ya que, por culpa del no envío de subsidios, ocurre esto”.Además, acotó: “Creería que este servicio no existirá más y mañana nos reuniremos con la Secretaria de Transporte, Katherina Stickel, donde les llevamos una propuesta para discutir. Hoy algunos vecinos no fueron a trabajar porque costaba más caro un remis”.