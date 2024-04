El tren es la alternativa de transporte ante el paro de colectivos en la ciudad de Paraná.rescató el testimonio de algunos usuarios del servicio ferroviario durante una de las salidas de este martes.Ante el incremento de la demanda, algunos pasajeros deciden viajar parados porque en los vagones solo pueden ir sentadas 140 personas.“Debería tener más frecuencia porque es excelente el servicio y, sumado al combo de adversidad que el ciudadano tiene con la situación económica, es una salvación. Todos los días tomo el colectivo de la línea 22 hasta Colonia Avellaneda”, manifestó una mujer.En tanto, una pasajera señaló: “Tomo el colectivo todos los días a la mañana, que es el primero que sale a San Benito. El tren no me deja tan lejos, pero a unas ocho o diez cuadras, aproximadamente, el cual es un excelente servicio. No lo ocupo habitualmente por mis horarios”.A su vez, una usuaria comentó: “Utilizo habitualmente el colectivo y el tren. Debido al paro, me dieron una hora para llegar al trabajo”.Por último, un hombre indicó: “Soy habitual pasajero de colectivo, pero hoy me vuelvo en tren. Vine caminando a las 5.05 horas para trabajar, desde calle Caputo y realicé un recorrido de ocho kilómetros”.