Agrupaciones de motos recibieron donaciones para afectados por inundaciones

Se desarrolló este domingo en Paraná un evento solidario por parte de cinco agrupaciones de motos para recibir donaciones que serán llevadas a Rosario del Tala, uno de los departamentos más afectados por las lluvias de marzo.En la Plaza Mujeres Entrerrianas se vivió una jornada solidaria ideal, con sol y sin nubes. Héctor Rivero, en primer lugar, comentó cómo surgió la iniciativa: “A través de nuestros amigos motociclistas de Rosario del Tala nos enteramos de la inclemencia que había habido en la ciudad. Debido a eso hubo muchos evacuados y familias necesitadas. Nos juntamos un grupo de amigos para hacer este evento solidario en el cual estamos recibiendo todo tipo de donaciones: ropa, calzado, alimentos no perecederos y útiles escolares. Hay una escuela, la Nº50 de la ciudad de Rosario del Tala, donde los chicos no pueden asistir por falta de útiles”.“Tengamos en cuenta que estas familias perdieron todo absolutamente. Nuestra tarea hoy es sumar nuestro granito de arena y aportarles algo para un mejor bienestar para ellos”, agregó.Ana, integrante de Moto Amigos Paraná, también se sumó a la propuesta: “Estamos colaborando con la gente inundada de Rosario del Tala. Quiero agradecer porque hay una convocatoria que la verdad no la esperaba. Estoy muy feliz y muy contenta porque la gente ha colaborado con ropa, comestibles y útiles escolares que se están necesitando mucho”.Facundo, integrante de Paladar Negro, acotó: “Siempre que podemos estar ayudando en algo, lo hacemos al igual que todas las agrupaciones. Es una de las características de la movida motera”.Posteriormente, Héctor Rivero volvió a recalcar los eventos que habrá hoy, donde se destacan “bandas de rock, grupos folklóricos y danzas árabes. Está pensado para toda la familia”.De hecho, la noticia llegó hasta la vecina localidad de Santa Fe, donde un joven motociclista afirmó: “Venimos a apoyar la causa. Trajimos algunos alimentos no perecederos”.