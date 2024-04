Gerardo Farías anticipó su próxima presentación: “Cantaremos todos los estilos”

En primer lugar, el artista explicó:Viene gente de gran parte del país: de Buenos Aires, Santa Fe y de muchos lugares”.“Después de mucho tiempo, volvemos a este hermoso lugar con un show totalmente variado donde”, agregó.Posteriormente, hizo memoria de la trayectoria: “Son 47 años de música con 53 materiales grabados. Creo que puedo escribir un libro con todo lo que he hecho. Le contaba a algunos amigos que estuve cuatro años acompañados por la orquesta del Teatro Colón. Soy de Paraná y estoy orgulloso de ser entrerriano”.“Quiero agradecer infinitamente a toda la gente de la Municipalidad por la posibilidad que nos di de estar nuevamente en el Teatro 3 de Febrero. No se lo pueden perder porque va a estar genial, va a ser diverso, me van a escuchar cantar algunos tangos, que hace mucho no lo cantaba, y boleros para estar en familia”.De 9 a 12 y de 18 a 20 horas se podrá seguir accediendo a las entradas en la boletería.