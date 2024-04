Destacan el interés de los chicos que visitan la muestra sobre Malvinas

Video: Muestra de Malvinas: “Los chicos mostraron entusiasmo y hacen preguntas”

Este viernes finaliza la “Muestra Itinerante del Museo Malvinas, Fuerzas Armadas y Seguridad”, que se encuentra expuesta en la Sala Mayo de la ciudad de Paraná desde el pasado miércoles.Durante estos tres días, se compartieron charlas con proyecciones destinadas a alumnos de las escuelas primarias, secundarias, estudiantes universitarios y público en general. También hay stands institucionales.Aníbal Duarte, suboficial Mayor del Ejército, expresó aque “estamos presentando las distintas opciones de ingreso a la Fuerza y mostrando uniformes, réplicas y cuadros de nuestro Ejército. Nos visitó mucha gente y chicos que se interesan por las réplicas y hacen muchas preguntas, consultan por los tanques, el morrión de granadero y se sacan fotos”.En tanto que Juanse, un pequeño de 9 años, y uno de los tantos chicos que visitaron la muestra contó que “vine con mi papá y me motivó porque me gusta mucho saber de las Malvinas, me llamaron la atención las armas, las balas y el casco”, que lucía con alegría.La muestra puede visitarse hasta este viernes a las 20, cuando se realice la actividad de cierre a partir de las 19 con la presentación de la Banda de Música de la Policía.