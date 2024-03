Controlan que colectivos cumplan medidas de seguridad: “Tienen irregularidades”

En un esfuerzo por garantizar la seguridad y calidad del servicio de transporte público de pasajeros en Paraná, la municipalidad intensificó los controles en las cabeceras de las líneas. Esta operación, que ha sido retomada como una tarea rutinaria, está siendo llevada a cabo por la Dirección de Transporte municipal.En este sentido, la directora de Transporte municipal, Mariela Aloy, destacó la importancia de estos controles: "Estamos haciendo los controles en las cabeceras de todas las líneas, que ya es una tarea rutinaria y que se había dejado de hacer hace un tiempo, pero se retomaron los trabajos como corresponde, así como se están haciendo los controles de taxis y remises, también hacemos del servicio público".Los controles abarcan diversos aspectos de los vehículos, como lo explicó Aloy:En los operativos realizados hasta el momento, se han detectado diversas irregularidades en los vehículos inspeccionados. Aloy detalló algunas de ellas: "Llevamos 16 coches controlados y entre las irregularidades que detectamos está, que no tienen el martillo de emergencia, no tienen el cinturón, algunos tienen el paragolpes roto y en su gran mayoría los parabrisas rotos, también la mayoría tiene en mal estado los asientos, también se controla la limpieza de la unidad".Los choferes, según Aloy, están de acuerdo con estos controles y esperan que la municipalidad tome medidas adecuadas: "Los choferes están de acuerdo en que se hagan estos controles para que la empresa esté al tanto de la situación de cada coche, además ellos esperan que la municipalidad pueda tomar las medidas correspondientes con el tema de los colectivos ya que algunos no les funciona el cinturón de seguridad, los matafuegos no están en vigencia o no suelen tener el martillo de emergencia".Estos operativos de control se están realizando en todas las cabeceras, abarcando las líneas 9, 5, 9, 3, 14 y 23. En un caso particular,Toda la información recopilada durante estos controles se utiliza para elaborar un informe detallado que se eleva a la secretaría correspondiente. La secretaría es la encargada de intimar a las empresas de colectivos para que tomen las medidas necesarias y corrijan las irregularidades detectadas.