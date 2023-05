Tiene la agencia hace 9 meses y vendió el Quini de $289 millones: “Es increíble”

Un apostador de Paraná ganó este domingo el pozo de la Revancha del Quini 6 que tenía acumulados 289 millones de pesos. El afortunado hizo su apuesta en la agencia 173, con domicilio en calle Rawson 368 de la capital entrerriana. Acertó los númerosdialogó con el agenciero, Atilio Gayoso, quien vendió la boleta ganadora y también recibirá un premio incentivoAl consultarle por el acreedor del millonario premio, el agenciero detalló que, los clientes son muchos y vienen todo el tiempo, si bien la mayoría viven en el barrio hay de otros lugares”. Y detalló que le gustaría que “el ganador sea alguien de la zona, me pondría feliz”.

Tenemos la buena fortuna

Es agenciero hace nueve meses

Asimismo, aseveró que espera con ansias al nuevo millonario. “y de esa manera nunca nos vamos a enterar quien es. Pedimos que la gente se fije bien los números y después le explicaremos a la persona qué tiene que llevar al IAFAS”.El joven contó que está a cargo de la agencia desde agosto del 2022, antes de eso perteneció a sus abuelos y a su tío: “mi tío se jubiló y ahí empecé a trabajar, se que antes habían vendido premios importantes, pero no se si de tanto dinero”. y aseguró que nunca se imaginó vender un premio tan grande a pocos meses de haber empezado a trabajar. Es que Atilio antes de ser agenciero estudiaba Ciencias Veterinarias en otra ciudad y desde hace pocos meses se dedica de lleno a la agencia de quiniela. "Hay que aprender mucho, pero vamos de a poco".Cabe destacar al propietario de la agencia le corresponde un 1% del pozo acumulado en concepto de premio estímulo. Atilio destacó que todavía no sabe en qué gastarlo: “Voy a ir de a poco, viendo qué hacer y para qué”.El joven entre risas le envió un mensaje al ganador y le dijo:Al finalizar, el joven quien se considera con la suerte del principiante, expresó que espera que este “gran premio sea el primero de muchos y la buena fortuna no se acabe”.