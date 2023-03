Se reavivó el pedido por “Memoria, Verdad y Justicia” en Paraná: los testimonios

La marcha por Memoria, Verdad y Justicia recorrió las calles de la capital entrerriana. La movilización -que fue organizada por la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná- concluyó, bajo la lluvia, con la lectura de un documento.“Significa reivindicar a los compañeros desaparecidos y homenajearlos; es una obligación de todos los años el levantar las banderas de ellos”, destacó auno de los integrantes de la asociación La Solapa de ex presos políticos. “Como sobrevivientes de la represión de la dictadura militar, estamos para dar testimonio de esa violencia que existió en los años de plomo de la Argentina”, completó Fernando Caviglia y ponderó la cantidad de personas que respondió a la convocatoria. “Memoria, Verdad y Justicia. No queremos odio ni revanchas”, destacó. En ese sentido, bregó por “fortalecer la democracia, que haya elecciones limpias y abiertas para que la ciudadanía se exprese y elijamos al mejor de los gobiernos que nos merecemos”.“Me detuvieron el 24 de marzo del ´76 y estuve más de seis años hasta que recuperé la libertad. Conmemorar, recordar todo lo que pasé y a todos los que quedaron en el camino es algo que emociona y voy a seguir viniendo”, aseguró otro de los miembros de La Solapa, organización que encabeza la movilización. En la oportunidad, el ex preso político destacó la participación de gran cantidad de jóvenes en la marcha: “La juventud significa la continuidad del reclamo por Memoria, Verdad y Justicia porque los que pasamos aquella época biológicamente estamos quedando en el camino, y por eso necesitamos un refuerzo, una renovación, para que continúen con estas banderas hasta que aparezcan todos los chicos que fueron expropiados y saber dónde están todos los desaparecidos”. “Esta fecha es un recordatorio de lo que pasó en Argentina y que tenemos que tener presente para que no se vuelva a repetir”, sentenció.“A 40 años del golpe, más que nunca salimos a la calle a luchar por los derechos humanos y reafirmamos nuestro compromiso por sostener el sistema democrático que tanto tiempo nos ha costado conseguir, además de ampliar horizontes y derechos a partir de la lucha feminista”, sostuvo una joven de la organización feminista “Dora te escucha”.“Marchamos para recordar lo que indudablemente nunca más tenemos que volver a pasar. Ese es el compromiso militante de tener una patria distinta, nueva y para que no haya más dictaduras”, fundamentó otro de los paranaenses que sumó a la convocatoria de este 24 de marzo.“Esta marcha es muy importante porque significa reivindicar nuestros derechos como estudiantes universitarios y la universidad pública. Es una marcha que reivindica la democracia y el estado público y soberano del pueblo”, ponderó otro joven que encolumnaba en La Carrillo, un frente estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud.“Este es un ejemplo de ciudadanía y hay que seguir reclamando porque este es nuestro derecho. En aquella época, a las 22 teníamos que estar prisioneros en nuestra propia casa y a nuestros chicos tenemos que enseñarles esa parte de nuestra historia, que no fue nada agradable, pero la vivimos y la sufrimos”, sumó una vecina.Otro militante aseguró que se movilizaba este 24 de marzo en Paraná por “la historia, el compromiso, la memoria y el recuerdo de compañeros que ya no están”.La decana de la Facultad de Humanidades de UADER, María Gracia Benedetti, por su parte, comentó que marchaba “por los 40 años de democracia y por más derechos que tenemos que seguir construyendo con la comunidad universitaria presente en una marcha multitudinaria”.“Marchamos un año más reivindicando a los 30 mil argentinos que dejaron su vida por los derechos humanos. Nosotros, hoy, tomamos ese legado para tener una Argentina más justa e igualitaria”, fue el testimonio de otra de las sindicalistas que adhirió a la convocatoria por Memoria, Verdad y Justicia.La marcha que encabezan los organismos locales de Derechos Humanos se convocó para el horario de las 17 en la plaza Sáenz Peña, donde se encuentra el Monumento a la Memoria realizado por la artista plástica Amanda Mayor, madre del detenido desaparecido durante la dictadura Fernando Piérola. Al llegar a la plaza Alvear, se realizó el homenaje a los desaparecidos entrerrianos y luego se procedió a la lectura del documento consensuado por las organizaciones que integran la Multisectorial.