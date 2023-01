Vecinos de San Agustín piden seguridad: "Los techos ya son como pasarelas"

Vecinos de un sector de barrio San Agustín piden mayor seguridad para la zona, ya que se registran reiterados hechos delictivos.Se trata de la zona ubicada en calle Segundo Sombra, entre Montiel y Florencio Sánchez, de Paraná.“El domingo por la madrugada me robaron la moto, una Honda Biz. Entraron a mi casa, rompieron el portón. Se llevaron la moto y el celular de mi papá. Eran alrededor de las 4.30 o 4.45 am. Me levanté a las 5.30 y la moto ya no estaba”, comentó Emanuel aExplicó que vive en San Benito pero “a veces me quedo en lo de mis padres porque me queda más cerca de mi trabajo. Abrieron el candado sin romperlo y al portón también. También estaba la moto de mi papá, pero no se la llevaron. En mi moto tenía toda la documentación, la había comprado en 2017”.“Estoy un poco bajón, siento tristeza y bronca. Espero poder recuperarla”, agregó.Sandro, otro vecino, remarcó que “no podemos vivir más así. La gente está asustada. De 1 a 6 am nos están entrando a todos los vecinos, se robaron la moto, rompieron autos, a mí y a mi hermano nos robaron el auto. Necesitamos que la Policía pase en ese horario porque es tierra de nadie”.“No nos podemos ir, tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Yo estoy construyendo y nos han sacado materiales, tuvimos que meter cosas adentro cuando no tenemos lugar. No nos queda otra porque nos sacan todo. Se han metido por los techos con nosotros adentro, no sabemos qué más hacer. Tenemos miedo de que pase algo malo porque los delincuentes han entrado a las casas con la gente durmiendo. No sabemos si están armados o con qué intenciones vienen”, dijo.Claudio, presidente de la comisión vecinal, manifestó que “es lamentable lo que están pasando los vecinos del barrio. Esto viene así desde hace tres meses. Los techos ya son una pasarela, andan todas las noches. Hay hechos de inseguridad de todo tipo”.“No queremos vivir así, somos gente trabajadora. Roban las cosas que uno usa para trabajar. Se llevan de todo, es un daño tremendo el que hacen”, finalizó.