El Dibu salvó a Argentina: “Tenemos flor de arquero” había vaticinado Doña Paula

La preocupación de Doña Paula

Video: Doña Paula vaticinó cómo le irá a Argentina y reveló que un jugador "está lesionado"

Las cábalas para los argentinos se convirtieron en una tradición en los últimos años. Esta tarde. Sobre el final del juego, el Dibu Martínez se convirtió en figura con una atajada fundamental. Al respecto,“Hay que tener mucha paciencia y esperar que corran mucho y no se entreguen en ningún momento”, sostuvo Doña Paula al agregar que “le va a ir bien, por lo menos empata; tenemos un flor de arquero”, dijo en el caso que Argentina llegue a la instancia de penales y sostuvo que "los jugadores nuevos son muy buenos”. Vale aclarar que en esta etapa de pase a cuartos, en caso de empate, hay alargue y si la paridad se mantiene, se define desde los 12 pasos.La vecina de Paraná sigue mucho los partidos de la Selección y en diversas ocasiones le envió mensajes especiales a Messi a través de Elonce. En esta oportunidad aprovechó para hacer referencia al Dibu Martínez: “le mando un tirón de orejas para que no cambie nunca”, dijo entre risas.La mujer que curó muchas veces a Patronato se mostró confiada por el partido de este sábado, pero señaló que le “preocupa” mucho Ángel Di María: “Tiene una lesión”, aseguró y reveló que siempre cura a los jugadores y ahora lo iba a hacer de manera especial con Ángel Di María, " lo voy ayudar”, sostuvo. La mujer destacó que cura con arroz y siempre “en horas de sol”.Al consultarle por el Diez de la Selección, expresó que “a Messi no lo dejan jugar, lo tienen como maleta de loco. Aunque lo marquen hasta de a cinco, él encuentra la manera y se desenvuelve muy bien”.La vecina de Paraná detalló que sueña con conocer al nuevo director técnico de Patronato: “Es un equipo que tengo en el corazón”.La querida Doña Paula, que cumplirá 100 años en 3 junio del 2023, contó que por problemas de salud hace un tiempo que ya no cura más a diario, solo en ocasiones especiales. “No tengo fuerzas y me cansa mucho. Me da pena decirle que no a todos los que vienen a casa, pero ahora no tengo energías, cuando mejore los voy a volver a atender”, cerró esperanzada.