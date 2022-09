Vecinos preocupados por robos en el barrio Procrear: piden destacamento policial

Más de 20 denuncias



Vecinos del Desarrollo Urbanístico Procrear, expresaron su preocupación por los robos de las tapas de alcantarillas, cables y fierros de un puente, que ponen en riesgo la seguridad de quienes transitan por el nuevo barrio, sobre calle Del Barco Centenera de la ciudad de Paraná.Adriana habló cony dio cuenta “estamos viviendo diversas problemáticas por robos de alcantarillas, también se están robando los fierros de un puente y los cables de las farolas con lo cual la zona ha quedado muy oscura”.Con respecto al robo de las alcantarillas, indicó que “es un peligro porque cualquiera se puede caer, hay muchos chicos, animalitos. No podemos identificar a nadie, ni decir quiénes son, pero la situación la estamos viviendo y es una pena porque es un lugar nuevo, hermoso; hace cuatro meses que estamos y ya estamos sufriendo estos robos”.“Lamentablemente lo que descubrimos son los resultados del robo, no sabemos quiénes son”, reiteró.Paso seguido, la vecina aclaró que “la policía pasa constantemente pero no pueden estar permanentemente, lo ideal sería que haya un destacamento policial dentro del barrio porque se trata de un predio de 14 hectáreas”.La semana pasada, Daniel Movio, de Obras Sanitarias de la comuna detalló a Elonce que están muy preocupados y “trabajando con la Jefatura Departamental”, ante el robo de tapas de bocas de tormenta que se registran en la zona suroeste de la ciudad, lo que no sólo implica un daño a los bienes públicos, sino también “un grave peligro” para los transeúntes.“Entre agosto y lo que va de septiembre se han registrado más de una veintena de denuncias de falta de tapas de bocas de tormenta que han sido sustraídas. Lo más urgente que hacemos es ir y señalizar el lugar para evitar accidentes. Es un peligro si no están ya que tienen un diámetro de 90 cm a casi un metro. Ponemos carteles indicadores del peligro, hasta poder cambiarlas en los días siguientes y a su vez, hacemos las denuncias correspondientes”, detalló.De la misma manera, pidió que, si se observa a personas que “circulan en autos, camionetas, motocarros y demás, pero sin la correspondiente identificación de la municipalidad de Paraná (sacando este tipo de tapas), que llamen inmediatamente a la comisaría de la jurisdicción”.Asimismo aportó que “nos han aconsejado soldarlas” pero “es engorroso porque cuando hay una obstrucción, deberíamos concurrir primero a desoldarlas, para luego realizar la tarea de desobstruirlas”. Además, alertó a los compradores de estos materiales, tener precaución sobre la procedencia de los mismos.