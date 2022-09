Con profundo dolor despidieron a Rubén Gey: "Fue muy generoso con todos"

Paraná Falleció el periodista y relator de fútbol Rubén Arnaldo Gey

Falleció este sábado el periodista deportivo Rubén Arnaldo "Ratón" Gey, pudo saber. El relator deportivo tenía 66 años, y fue quien supo ponerle la voz a las campañas del Club Atlético Patronato. Los restos de Gey fueron velados en la sala de sepelios Sentir de Paraná.Familiares, amigos y conocidos lo recordaron como una “gran persona”. César Gallego, aseguró aque “soy de la rama del arbitraje. Nos unían los años de trabajo, él siempre me hacía notas o me preguntaba cosas. En los últimos años trabajamos juntos recorriendo todo el país. Me llevó de la mano para participar de la radio. Es una pérdida irreparable para nosotros y para el fútbol de Paraná”.“Todos vamos a estar agradecidos por lo que hizo por nosotros. A todos nos llevó a alguna cancha, a todos nos presentó, nos facilitó contactos. A nadie le mezquinó el micrófono. Fue una persona muy generosa. Nos llamaba siempre para hablar. Fue un padre futbolístico, lo voy a extrañar muchísimo”, dijo.Por su parte, Joaquín Torres, remarcó que “él me llamaba `Chinito´. Me decía siempre que escuche y aprenda. Lo conocí hace tres años. Fui su alumno, de a poquito me fue formando. A todo el mundo le abrió la puerta para que haga lo que le gusta, en este caso el periodismo deportivo. Refleja lo que fue como persona. Su familia siempre nos acompañaba”.“Siempre acompañó a Patronato, hay que destacar lo que hizo por el club. Lo siguió por todos lados. Eso refleja lo fiel que era con su trabajo. Dejó enseñanzas enormes para todos. Ojalá desde donde ahora esté siga gritando los goles de Patronato”, agregó.Matías Serrano, en tanto, dijo que “es una pérdida irreparable. Era un tipo muy generoso, la persona más buena del ambiente periodístico. Jamás me voy a olvidar el día que se hizo el ocupado para que yo pueda relatar mi primer partido y viajar a Buenos Aires. Me abrió las puertas de su casa, de su vida”.“Estoy agradecido, será así toda la vida. Tenemos kilómetros de anécdotas. Es una pérdida muy grande para nosotros”, dijo.Daniel Salerno, manifestó que “se fue un amigo. Fueron muchos años. Tuvo una gran trayectoria como profesional. Desde los siete años lo conozco. Él me llevó al periodismo deportivo. Compartimos muchísimas cosas. Todos lo recordaremos con mucho cariño, fue muy generoso. Le abría las puertas a todos, daba oportunidades”.Ruben Suasen, expresó que “lo conozco hace mucho tiempo de Patronato, de los viajes que tuvimos. Es un dolor muy grande. Se nos fue un amigo. No hay persona que pueda hablar mal de él, no tengo palabras. Compartíamos todo con él, con su familia. Es un dolor muy grande. Él va a descansar en paz y nosotros vamos a estar tranquilos. Él le abrió las puertas a todos”.