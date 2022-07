Realizaron una suelta de globos por “la pronta aparición” de Juanjo

Se cumplen 10 días sin rastros de Juanjo. Este domingo, familiares, amigos y allegados del joven desaparecido realizaron una suelta de globos y encendieron unas velas para pedir por la pronta aparición del pescador. Siguen pidiendo que la comunidad rece.“Seguimos pidiendo por la aparición de Juanjo. Hoy por la tarde hicimos la suelta de globos y luego al anochecer encendimos varias velas para que vuelva con nosotros”, expresó a, Jésica.Los pescadores salieron el sábado por la mañana a recorrer el rio, pasaron la noche en la isla y este domingo volvieron a buscar. “Al no encontrar nada, decidieron volver temprano y descansar en la isla de nuevo para arrancar este lunes bien temprano”, dijo.“Cada vez es más difícil y más pesado. La angustia al atardecer es insostenible. Se busca por cielo, por tierra y agua, y no se encuentra nada. Policía, prefectura y nuestros pescadores no descansan, recorren todo el río y no hay rastros que nos lleve a Juanjo”, finalizó.