De visita en Paraná, Kapanga recorrió los atractivos turísticos de la ciudad

Los integrantes de Kapanga fueron parte del programa de sensibilización turística que impulsan la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo. Los músicos pasearon en el bus turístico y tenían previsto el pase al Islote Curupí en una experiencia de naturaleza, río y aventura.“Venimos hace muchos años y en los últimos vemos un crecimiento, que le están poniendo mucha onda a la parte turística y con estas cosas nuevas, a todos los que venimos nos suma y nos gratifica porque vamos a un montón de lugares, pero no conocemos nada, solo el hotel y en lugar donde tocamos”, aseguró aEl Mono de Kapanga.Previo al paseo por el bus turístico, el vocalista de la legendaria banda de rock refirió que, de los 365 días, 200 los vive arriba de un micro, con lo cual, no le resultaba “nada extraño” la experiencia. Además, dijo haber traído “las ojotas y la malla” para tirarse un chapuzón en las aguas del río Paraná.“Soy un gran pescador; pesqué encarnando con un palito de la selva”, bromeó El Mono. “Los entrerrianos son muy cálidos y afectuosos”, ponderó y se mostró “gustoso por los platos de pescado”.Kapanga brindó anoche un recital en el Teatro 3 de Febrero. “Fue un show diferente al que está acostumbrada la gente, le pusimos como título Kapanga Íntimos con gente y nosotros sentados, que es lo más raro de todo, y hubo un poco de canciones y teatralización en la que sacamos algunos trapitos al sol”, confesó Martín Fabio al reconocer que el espectáculo “es tan íntimo que (los integrantes de la banda) cuentan cosas que en otros lugares no las cuentan o no las contamos, y es todo contra mi”.En la oportunidad, el secretario municipal de Turismo, Agustín Clavenzani, explicó que la experiencia con Kapanga forma parte de “un programa del Ente Mixto y la municipalidad para promover el fortalecimiento del turismo a través de influencers”. “El año pasado organizamos junto a Martin Echague, un productor de la ciudad, esta dinámica que le hace tan bien a la ciudad: un grupo reconocido por la música popular a través de los que mostrarle al país lo que es Paraná en materia turística”, indicó.“A través ellos queremos contarle al país la experiencia de bus turístico, y la experiencia de naturaleza, río y aventura en las pasarelas del islote Curupí”, explicó.