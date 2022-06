Triple choque:"Venían arriba de 120 km/h”, dijo conductor de camioneta embestida

Pasadas las 16 de este miércoles se produjo un triple choque en calle República de Siria y Basualdo de la ciudad de Paraná, en el cual se vieron involucrados una camioneta Ford Explorer que remolcaba a un Duna Weekend y un Ford Fiesta.Según se pudo establecer, el Fiesta, en el cual se trasladaba una joven pareja, embistió a la camioneta cuando ésta intentaba doblar hacia Basualdo.En diálogo con, Fabián Herrera, quien conducía la Ford Explorer y también es propietario del Duna, afirmó que el Ford Fiesta “venía a muy alta velocidad, calculo que arriba de los 120 km/h. Ya estaba girando cuando me choca”.Tras ello, contó que remolcaba su otro vehículo para llevarlo a su taller a arreglar. Ambos rodados terminaron con importantes daños: “Con sacrificio lo voy a arreglar, pero está muy destruido”, señaló.Fue tal el impacto que la camioneta se subió a la vereda y quedó a pocos metros de un puesto de venta de roscas. “Gracias a Dios no hubo desgracia, encima había gente tomando mate y quedaron atrás de la camioneta”, expresó Herrera para reafirmar “venían a mucha velocidad, no sé para qué”.Sobre la pareja que se trasladaba en el Fiesta, el hombre indicó que “estaban muy lastimados los dos, los bomberos los sacaron, costó sacarlo al chico, hasta que vino la ambulancia y los llevaron” al hospital. Afortunadamente, ambos están fuera de peligro. Sufrieron fuertes golpes en diversas partes del cuerpo y lastimaduras con cortes en los rostros y brazos.Finalmente, el conductor de la Explorer, contó que fue derivado al Centro de Salud Ramón Carrillo porque “estaba con mucho dolor en el pecho y el brazo, pero después se me fue pasando. Y a mí empleado, que iba en Duna, le hicieron placas y tenía golpes”.En el lugar intervino personal de Comisaría Quinta y de Criminalística.