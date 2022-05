LEADI dictará un taller sobre alimentos y cocina saludable

La Liga Entrerriana de Ayuda al Diabético (LEADI), invita a un Taller de Cocina Saludable que se realizará este sábado de 9:30 a 12 en la sede de la entidad sobre calle Irigoyen 41. El taller es con entrada libre y gratuita; al finalizar el mismo se entregarán certificados.Al respecto, la licenciada en Nutrición, Patricia Frías, explicó en el Programadeque “el taller no es solo para personas con diabetes, sino que es abierto al público, y pueden concurrir todos los interesados en la temática”.En este sentido, detalló que “hablaremos sobre los alimentos, cómo distribuirlos, cuáles son las propiedades y además brindaremos recomendaciones sobre las maneras de cocción de cada alimento”.Según las estadísticas, “los argentinos no comemos bien, una de las enfermedades más frecuente es la diabetes, hay además una alta cantidad de niños que padecen obesidad y algo que hay que revertir”, explicó la nutricionista al agregar que la mala alimentación se origina por diversos factores como “el estrés, no cumplen las cuatro comidas”, y demás.