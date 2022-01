Especial agradecimiento a vacunadores contra el covid en jornada lluviosa

Bajo la lluvia se desarrolló una importante jornada de vacunación contra el covid-19 en Escuela Hogar de Paraná y se instrumentaron diversos mecanismos para agilizar la vacunación. Este martes, aplicaron 1.700 dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer.En esta ocasión la coordinadora del operativo de vacunación, Olga Castañeda, explicó que muchas personas concurrieron en vehículos debido a la lluvia.“Es importante contar con la vacuna, más que nada con la situación epidemiológica que estamos viviendo; hay que seguir con los cuidados para no contagiarnos”, valoró un hombre que aguardaba recibir la dosis de refuerzo, aAsimismo, ponderó la implementación del pase sanitario ya que sirve “para estar tranquilos en diferentes lugares”.“Me parece perfecto completar el esquema de vacunación”, mencionó un joven y contó que en diferentes lugares le han solicitado el pase sanitario, ya agregó: “es una medida de cuidado y tenemos que ser responsables”.“Valoró mucho a todos los que trabajan por nosotros en la vacunación, me saco el sombrero por todos ellos hacen un esfuerzo enorme y me emociona mucho el servicio que tienen”, manifestó una mujer y agregó que “siempre rezo por ellos, para que Dios los cuide”.