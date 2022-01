Covid-19: hubo largas filas de paranaenses para aplicarse su dosis de refuerzo

Se registró una fila de aproximadamente 600 metros de personas que se convocaron frente al Complejo Escuela Hogar para recibir su dosis de refuerzo contra el coronavirus, este sábado en Paraná. El operativo abierto de vacunación estaba previsto para quienes hayan cumplido más de cinco meses desde la aplicación de la segunda dosis.“Estar vacunando y eso es lo más importante”, destacó un hombre al comparar el operativo de vacunación con el que se realiza en La Baxada. “Debería haber más vacunadores”, indicó. Es que la fila de personas llegaba hasta calle Suipacha, pudo registrarEn la ocasión, dio cuenta de su “preocupación” por la nueva cepa del Covid-19: “Quería tener el refuerzo para estar tranquilo, porque trabajo bastante intenso y es importante estar protegido”, ponderó.En la oportunidad, el paranaense comentó que para este verano proyectaba “unas vacaciones más tranquilas, no como en otros momentos”. Y agradeció a los vacunadores por “su entrega y sacrificio”. “Hay que vacunarse y evitar el miedo a las teorías conspirativas. La ciencia está y se ha logrado una vacuna en el marco de la pandemia, cosa que no pasó con otras pandemias, y eso es algo para valorar”, destacó.Otra mujer, en tanto, comentó que no se pudo vacunar porque toma un anticoagulante. “Necesito la prescripción médica que autorice la tercera dosis de Sputnik; porque deberían colocarme la Moderna pero no hay”, explicó al recomendar: “Todos tenemos que vacunarse, no hay que arriesgarse”. “El que no se vacuna, arriesga a todos los demás”, sentenció.Una pareja de adultos mayores ponderó la labor de los vacunadores. “Es excelente y tendrían que mejorar el sueldo al personal de Salud porque están permanentemente exponiéndose a un virus”, coincidieron. En la oportunidad, el matrimonio apuntó a “la falta concientización, sobre todo entre los jóvenes”. “No entendemos por qué no se quieren vacunar”, cuestionaron. “Nosotros solo salimos para lo necesario, y por otros nos puede pasar lo peor”, indicaron aOtro hombre que ya había recibido su dosis comentó que fue “un poco larga la fila por demasiada cantidad de personas para vacunarse, pero bien”. “Evidentemente, esta variante es mucho más contagiosa y esperamos que esta sea la última ola, que se termine de una buena vez”, imploró. “El personal de Salud trabaja a destajo desde el comienzo y el agradecimiento infinito a ellos”, remarcó.