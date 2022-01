Covid-19: autorizan la toma de una foto al test para notificar la positividad

Se cumple el quinto día consecutivo de atención en la Unidad Móvil de Testeos de Covid-19 que se instaló sobre Plaza Carbó, atrás de Casa de Gobierno, en Paraná. Según pudo saberen el centro de hisopados se autorizó a que las personas que den positivo al test rápido, puedan tomar una fotografía al resultado para así informar en sus lugares de trabajo que deben cumplir con el aislamiento correspondiente.“Entregamos el resultado y toda la información de importancia para que la gente se aísle, que vea quiénes son sus contactos estrechos y dónde le corresponde acudir en caso que necesite algún tipo de atención. Además, debido a que muchos vienen desde sus trabajos, al no poder regresar (si son positivos), y dado que todavía no tienen el informe, les proponemos hacer una foto del test positivo para que informen a su lugar de trabajo y desde acá vayan directamente a aislarse”, informó ael Dr. Guillermo Salzmann.Al dar cuenta del “alto índice de positividad” en los testeos que se realizan en la Unidad Móvil, el médico estimó que “las fiestas de fin de año fueron un lugar donde la mayoría relajó los cuidados, entonces, gran parte de los contagios, probablemente, haya sido en esas fiestas”.En ese sentido, Salzmann instó a “no relajar las medidas que prendimos hace dos años: el uso del tapabocas, la higiene de manos y evitar estar en lugares cerrados con muchas personas”. Además, recomendó “auto-aislarnos si presentamos síntomas, consultar si tenemos sospecha y avisar a nuestros contactos estrechos si somos positivos para que ellos también estén alertas”. “De esa manera podemos cortar la cadena de transmisión y contagios”, indicó.Salzmann comentó que la mayorías de los contagiados presenta “síntomas leves a moderados de la vía respiratoria alta, similares a un resfrío, dolor de garganta, malestar y dolor de cuerpo; no suelen tener fiebre muy alta, a diferencia de lo que vimos al inicio de la pandemia cuando las personas tenían síntomas respiratorios más importantes a nivel del sistema respiratorio bajo”.