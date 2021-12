Bajante del Paraná: el río mide 26 cm y con la draga aseguran la navegación

El río Paraná sigue en bajante y este jueves mide 26 centímetros n el hidrómetro del puerto de la capital entrerriana, pudo saber Elonce TV. El panorama de la bajante no es esperanzador, ya que se prevé que la bajante continúe debido a que el pronóstico de lluvias es desfavorable y este verano no habrá un cambio de tendencia significativo.Al respecto, el capitán de la draga, Mario Agrofolio, señaló que “El río sigue bajando y eso afecta a las embarcaciones, su margen de seguridad y la normal navegación; es por ello que pusimos en marcha los motores de la draga para asegurar el buen comportamiento de la misma”.En este sentido, Agrofolio detalló: “La draga profundiza los pasos críticos del río para que las embarcaciones que navegan no tengan problemas y no encallen”. Explicó que la draga tiene pendientes certificados de actualización, y es por ello que “solo se utiliza para urgencias”