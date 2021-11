La comunidad “Santa Lucía” es uno de los beneficiarios de Once por Todos

Beneficiarios de Once por Todos

Faltan 8 días para la nueva edición de Once por Todos, y continuamos conociendo a los beneficiarios de la jornada del 8 de diciembre. Es que la gran fiesta de la solidaridad volverá a reunirnos para sumar nuestro granito de arena a través de las donaciones de alimentos no perecederos, pañales y productos de higiene, los que serán donados a comedores, merenderos, hospitales e instituciones de bien público.Entre los beneficiarios de la movida solidaria, se encuentra la comunidad parroquial “Santa Lucía”, ubicada en calle Sarobe al 300 de Paraná.La comunidad parroquial asiste a diversas familias carenciadas y muchos de los gurises que asisten al comedor están fuera de talle y debido a la pandemia una gran cantidad de niños quedaron por fuera de la escolaridad”, resaltó el sacerdote Daniel Ponce, a Elonce TV.En sintonía con esto, explicó que toda la comunidad trabaja para que los vecinos se autogestionen sus necesidades, a través de un trabajo digno y que todos puedan terminar el colegio. “Muchos quisieron superarse y realizan diversos talleres de panadería, huerta, carpintería y es una realidad que está cambiando”, detalló.Ponce indicó que la comunidad de Santa Lucía fue beneficiaria de Once por Todos en ediciones anteriores y “los aportes fueron muy importantes para toda la comunidad”.Porque el poder de los valores significa ayudar con lo que se necesita. Este año, una vez más, Once por Todos renueva el compromiso solidario para ayudar a los hospitales, comedores y merenderos comunitarios que serán beneficiarios de la jornada de este 8 de diciembre.Al finalizar el sacerdote indicó que para continuar realizando las actividades de asistencia necesitan alimentos no perecederos, pañales, elementos de higiene personal y limpieza.“Todos vivimos una situación económica ajustada pero Dios acompaña a los que dan con generosidad”, cerró.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Es importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades. Los Totora, Monchito Merlo, Los Príncipes y la Banda de la Policía de Entre Ríos estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios de