La ola polar no detuvo desde temprano el ritmo de vacunación en la Escuela Hogar

En la Escuela Hogar más de 900 personas fueron convocadas para ser vacunadas este martes contra el coronavirus. Se trata, en su mayoría, de quienes poseen entre 30 y 39 años.“Me vacuno y me voy a trabajo. La helada es tremenda”, expresó una mujer mientras esperaba para recibir la dosis a las 8. En diálogo concomentó que “hace dos semanas que me anoté. Me llegó rapidísimo el turno. Lo estaba esperando con mucha ansiedad”, dijo al tiempo que señaló que se sobrepuso al virus en el mes de diciembre.En una jornada marcada por el intenso frío, “una de las encargadas de completar los carnets manifestó que han trasladado hacia el interior los puestos que en jornadas anteriores estaban en el exterior del complejo.“Con el frío que hace, hay que abrigarse rápidamente”, expresó un hombre, quien añadió que concurrió en moto, por lo cual “hay que colocarse mucha ropa y protegerse las manos” porque “duele estar congelado”.Finalmente, una mujer en situación de calle se acercó al lugar a “preguntar cómo puedo hacer para vacunarme” porque “no tengo teléfono para comunicarme. Los días de mucho frío duermo en la casa del papá de mis hijos. Sino, a donde puedo”, completó.