El trabajo con temperaturas a bajo cero: “Pasamos frío, pero hay que aguantarla”

Pasadas las 8 de este martes, se registró la temperatura más baja en lo que va del año en Paraná: 0.4 grados bajo cero, con una sensación térmica que alcanzaba los 3.6 grados bajo cero, confirmórescató el testimonio de trabajadores que, pese a las bajas temperaturas, desempeñaban su labor diaria. “Nos pusimos todo lo que se podía, porque el frío está bravo”, aseguró Martín, un recolector de residuos que, desde 2011, cumple servicio en la municipalidad de Paraná.Desde Plaza Francisco Ramírez, en la intersección de calles Brown y Soler, recolectores y barrenderos, que desde las 6 de la mañana ya andaban arriba del camión, contaron su experiencia.“Hoy hace más frío que ayer”, comparó el trabajador que, desde hace 11 años, ya ha pasado “muchos fríos”, pero según aseguró, “hace años que no se engripa”.“Hay que ir colgados del camión, no queda otra. Y, además, la máquina, como es toda de hierro, siempre está todo frío y se siente en todo momento”, confesó el municipal al dar cuenta que se había puesto “pijama, doble medias, camiseta, chaleco, campera y guantes”.Mario, con la misma cantidad de años de experiencia, recalcó: “Hacemos la recolección desde 2011, pasamos frío, calor y las lluvias, pero hay que aguantarla”. “Me puse cuatro pulóveres, chaleco y campera. No me gusta el invierno porque paso mucho frío”, sostuvo el municipal.Otra mujer que regresaba de trabajar en bicicleta, contó que se había puesto “guantes, cuellera, gorra y una campera súper abrigada” para transitar las 30 cuadras hasta su casa, para tomar “algo calentito” para contrarrestar las bajas temperaturas.