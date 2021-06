Pintaron estrella amarilla para recordar a víctima de siniestro vial

Mercedes Pabón, de 26 años fue víctima de un grave siniestro vial que se registró en la intersección de Ruta Nacional 12 y calle Newbery. Ocurrió en enero de este año y, según se informó, se incendió su moto al chocar contra una camioneta.Por las graves heridas que sufrió debió ser internada en Terapia Intensiva del Hospital San Martín, donde luchó por más de dos semanas y finalmente falleció.Ese día, la chica circulaba en una moto Zanella Hot 90 cc. Su madre, Celina Pabón, comentó que su hija salía de trabajar de San Benito, donde era cuidadora. Además, era estudiante de Enfermería de la UADER.Este domingo, un día antes del día en que cumpliría 27 años, su familia y amigos fueron al lugar del accidente para pintar una estrella amarilla y recordarla, supoAdemás, también estuvo la mamá y abuela de Brian, otro joven que perdió la vida en la zona y tiene su estrella amarilla en el lugar. Estuvieron rezando."Estuvo su hermana, María Belén, y su hermano Martín. Una gran tristeza vi en mis dos hijos y también en mi yerno, Lucas, marido de María Belén, que siempre está conmigo", contó su madre a nuestro medio.Actualmente buscan testigos del hecho. “Sergio Gabriel Rivero la atropelló y con el tráiler que llevaba la arrastró, produciendo chispas, se volcó la nafta de la moto y Mercedes se quemó. La pericia dice que ella no llevaba casco y no es así, hubo testigos que dijeron que sí lo tenía, y además cuando llegó al hospital, ella no tenía la cara quemada", dijo su mamá.Asimismo, mencionó que su hija "era muy prudente para conducir. Ella sabía que la persona de la derecha tiene prioridad de paso; si en la pericia dice que paró y luego avanzó, es por algún motivo, seguro ha debido ser por alguna seña que le haya hecho Rivero para que avance".A Rivero, quien se conducía en una camioneta Ford Ranger y que es oriundo de Concepción del Uruguay, lo acompañaba una mujer de profesión enfermera.“Le quitó la vida a Mercedes. Ella tenía dos chiquitos. ¿Cómo se sentiría usted si en un accidente así, le 'roban' la vida de un hijo. ¿Por qué lo hizo con mi hija? No me gusta que la ensucien diciendo que ella conducía mal. Ella lo hacía bien, tenía precaución, por eso paró", dijo Celina Pabón en un mensaje dirigido al conductor de la camioneta Ford Ranger que protagonizó, al igual que la chica fallecida, ese accidente del 20 de enero de 2021.