Pesar por la muerte de un pionero de la actividad de los gimnasios de Paraná

Murió Gustavo Renaud, pionero de la actividad física en Paraná. El deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio, mientras cursaba un cuadro de coronavirus, informaron desde su entorno.



Renaud era reconocido en la ciudad y la región como un referente del entrenamiento. Profesor desde 1987 y dueño desde 1991 del gimnasio de Casa D’Italia, fue jugador y preparador físico del Capibá Rugby Club y trabajó en muchos gimnasios y clubes de la ciudad.

A los 16 años comenzó a incursionar en el fisicoculturismo, una disciplina que abrazó durante años. Al mismo tiempo se empeñó en difundir la entonces incipiente conciencia de la conservación de la salud a través de la actividad física.



Esa conducta le permitió mantener el mismo estado físico y peso desde que se recibió de profesor, en 1986.



“No como absolutamente nada de azúcar ni harina. Hace como diez años o más que no bebo nada de alcohol. Y otro de los secretos es no fumar, porque la nicotina te genera una dependencia tan importante como la cocaína”, sostuvo hace unos años en una nota en el diario Uno.



Pesar entre conocidos y allegados

“Gustavo Luis, te voy a extrañar demasiado amigo! No puedo comprender estar escribiendo esto. Fuiste una de las personas más generosas que me dio la vida, siempre dando consejos y preocupado por cómo estaba en todo momento. Voy a extrañar muchos los viajes, los cafés de charlas interminables, las discusiones de para donde debían ir los gimnasios, que compartas conmigo tus alegrías y tristezas”, escribió l el secretario de la Cámara de Gimnasios de Paraná, Diego Scocco.

“Acá dejaste mucha gente triste por tu partida, en especial esa Familia que tanto amabas. Solo me queda decirte lo que siempre me decías cuando nos despedíamos. “Te quiero mucho Amigo”, completó



Por su parte, desde la Cámara Paranaense de Gimnasios lamentaron “informar la tristísima noticia que falleció Gustavo Luis Renaud. Unos de los pioneros de muestra actividad en Paraná, incansable promotor de la importancia de los gimnasios para una vida saludable. Primer presidente de esta Cámara. Excelente profesional y una gran persona. Acompañamos a su familia y Colegas en este doloroso momento”, expresaron.



Y desde el Capiba Rugby Club manifestaron: “con profundo dolor que lamentamos el fallecimiento de Gustavo Renaud, ex jugador y preparador físico de nuestro Club. Enviamos fuerzas a familiares y amigos en este difícil momento”.