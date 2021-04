Centro de rehabilitación corta servicios a obra social por falta de pago

El Centro Integral de Neurorehabilitación Los Alamos tomó la decisión de suspender el convenio con la obra social Iosper, ante la falta de pago de las prestaciones.



La directora del establecimiento, indicó a Elonce TV que la deuda se mantiene desde hace unos seis meses y la medida afecta a unos 20 afiliados. “Los pacientes se autoconvocaron cuando les comunicamos que el convenio fue cerrado. Estamos en una situación muy compleja, de falta de cumplimiento de pago, irregularidades y no nos queda otra. Los pacientes que hoy están rehabilitándose están en una situación de vulnerabilidad”, expresó.



Por su parte, los afiliados afectados expresaron su preocupación por la situación y según explicaron, desde la obra social les manifestaron que tienen que elegir otro lugar.



“Iosper no abona desde octubre de 2020 sin embargo estos profesionales siguieron sosteniendo la prestación, qué hacemos ahora sin tratamiento. Si todos los meses me descuentan en tiempo y forma de mi sueldo, ¿por qué ellos no pueden pagar en forma y tiempo?”, se preguntó una afiliada.



“Hace 30 años que somos afiliados y ahora que los necesitamos no están con nosotros, hemos aportado toda una vida”, reclamó otra damnificada.