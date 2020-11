Por un caño roto, a vecinos se les inunda la casa con agua servida

Una pareja de adultos mayores que viven en calle Procesión Náutica en el barrio de Bajada Grande de Paraná se les llena de agua servida su casa.Según manifestó ael hombre del matrimonio, el problema se originó porque "Obras Sanitarias rompió el asfalto y un caño, entonces el agua de cloacas se va adentro de mi casa. Me pidieron que compre un codo para reparar el caño, pero no tenemos dinero"."Por acá pasan camiones y colectivos, aplastan los caños y nos inundamos. "Es una calle muy transitada, y no estamos teniendo ayuda de nadie", indicó.En tanto la hija del matrimonio, manifestó que "en la casa viven mis dos padres que son adultos mayores, mi papá tuvo cuatro accidentes cerebrovasculares, y no puede seguir en esta situación"."Mi mamá un día se cayó en la casa, porque estaba lleno de agua y no vio. No se murió porque Dios no quiso. Es muy peligroso hay muchos mosquitos", aseguró.Al finalizar, la mujer dijo: "A los vecinos de enfrente también les afectó esta rotura, el agua servida se le metió en toda la casa".