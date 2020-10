Escuela Mitre necesita afrontar gastos de Internet: piden colaboración

Ana María Loizaga es vicedirectora de la institución educativa.

En diálogo conaseveró que el viernes pasado tomaron conocimiento que "el servicio de Internet en la escuela se había interrumpido. Es terrible, porque hoy la escuela es Internet. Hicimos gestiones, tratamos de conseguir soluciones por la vía jerárquica, pero no las encontramos. Nos comunicamos con Enacom, hicimos otras gestiones, la gente de la Cooperadora ayudó a tratar de solucionar este problema. En la escuela, el internet y el teléfono no es solventado por el Estado. En tiempos de clases, la cooperadora y docentes organizamos bingos y ventas para solventar los gastos de funcionamiento de la escuela, entre estos el teléfono e Internet. Hoy, al no haber actividad, nos quedamos sin ningún tipo de ingreso. Se fueron acumulando las facturas, desde principios de año, llegamos a la octava factura sin pagar".Pedimos una prórroga hasta diciembre, y que mientras tanto nos permitan seguir usando la Internet", expresó.Esa es la vía que tienen ellos para poder trabajar y o perder el año".Nos comunicamos con, por ello quiero destacar la solidaridad y la prontitud de Agmer Paraná para ayudarnos con este inconveniente", dijo. Con este dinero, en un plazo máximo de 72 horas, les rehabilitarán el servicio, indicó.Por el momento,Desde la Departamental de Escuelas le comunicaron a las autoridades de la institución que "deben pedir el reintegro de ese dinero aunque, según dijo Loizaga, "siempre lo hemos hecho, con la presentación de toda la documentación que se nos exige, pero no se nos han hecho los reintegros".La Escuela Nº 88 "Bartolomé Mitre" es primaria de la modalidad NINA, está ubicada en Barrio Belgrano. Gran parte de los alumnos que concurren a la institución "están en grave situación de vulnerabilidad social y necesitan asistencia", recordó Loizaga.para solventar el gasto que deben afrontar. Por donaciones a través de Mercado Libre,Elonce.com.