Necesita viajar a Colón por una promesa: Pide ayuda para llegar a destino

Patricia Wurtz de Ramírez, perdió en 2017 a su marido. A partir de eso, junto a su hijo se prometieron que todos los días de la madre se encontrarían en el departamento Colón. Por la pandemia no hay colectivos y ella quiere irse caminando, pero el medico no la deja.



"Me costó mucho tomar la decisión, pero era la última alternativa que me quedaba. Me arme de un itinerario para distribuir el tiempo y para que no me agarrara la noche en la ruta, la idea era que pueda dormir y comer algo en algún pueblo", expresó a Elonce TV Patricia.



"La idea era salir el 12 de octubre, el día que falleció mi marido, por una promesa que hicimos con mi hijo, que pasaríamos todos los Día de la Madre, en Colon. Necesito cumplir con eso", dijo.



Y comentó que "yo tengo problemas de linfedema en las piernas, es decir que tengo obstruidos los conductos linfáticos. Cuando lo consulté con el médico, me prohibió hacer la caminata, porque me iba hacer mal, asique tengo que desistir de la idea". Llamado a la solidaridad El viaje de ida en remis a la localidad de Colón cuesta alrededor de $11.000.



Al respecto, Patricia señaló que "es imposible pagar esa suma, no cuento con ese dinero. Pero apelo a la solidaridad de las personas, que puedan viajar o que realicen viajes habitualmente a Colon o alguna zona cercana, porque después yo podría manejarme para llegar a la ciudad".



"Yo conseguiría todo los certificados médicos y la documentación necesaria para que pueda viajar. Si alguien podría alcanzarme, se lo agradecería infinitamente, porque es la única opción que me queda", remarcó.



En ese sentido, dijo que "es una fecha muy importante y sensible para nosotros y es una promesa que necesito cumplir. Mi hijo que me dijo que estaba loca, pero me conoce, yo le dije que era algo que tenía que hacer y me apoyó. Él me espera allá".



Se pueden comunicar con Patricia al 155 214 086.