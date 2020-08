Colectivos urbanos: Usuarios esperan por el aumento de las frecuencias

Los colectivos urbanos retomaron el servicio en la ciudad, pero con frecuencias de día domingo; esto implica queDesde la Plaza de barrio Anacleto Medina, la cabecera de las Líneas 3 y 7,registró las"Se demora mucho y llegamos tarde a trabajar", aseguró una usuaria de la Línea 3 cuyo horario de inicio de las tareas domésticas era a las 9hs."Para ir hasta mi trabajo tengo una espera de 45 minutos, y para volver a casa, hasta una hora y media porque pasan hasta dos colectivos seguidos que no te suben y", evidenció la mujer."De la plaza sale casi lleno y en las paradas posteriores, ya casi no sube más pasajeros porque por el protocolo, no se puede llenar el colectivo", agregó. "No queda otra que esperar", lamentó."Se trabajará con un 50% de las unidades, alrededor de 70 coches. Si hay incremento de pasajeros se incrementarán las frecuencias y la cantidad de coches. El 90% de las actividades de la ciudad están reactivadas y hay mayor movimiento. Estaremos controlando eso para que la gente que se pueda mover en la ciudad y Área Metropolitana", había explicado ael secretario de Seguridad Vial Municipal, Maximiliano Pérez Viecenz.Por su parte, Rubén, un chofer con 30 años de servicios, contó que la frecuencia entre una salida y otro es de "cada 35 minutos aproximadamente"."El pasaje es poco, de siete u ocho pasajeros", contó al dar cuenta que. "Con esa cantidad de pasajeros que sube, la empresa no alcanza ni a cubrir los gastos del vehículo y ni hablar de los sueldos del personal. Es una situación muy complicada y esperamos que pase", esperanzó el colectivero.