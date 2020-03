Video: Acalorado reclamo en Tribunales y las explicaciones de la Policía

Tras el hallazgo sin vida de Fátima Florencia Acevedo, de 25 años, una importante cantidad de personas, la mayoría mujeres, convocadas por amigas de la joven, se manifestaron frente a los Tribunales para exigir justicia y que todos los estamentos del Estado actúen a tiempo para evitar nuevas muertes como consecuencia de la violencia de género.La explanada de tribunales se colmó de participantes y el pedido fue unánime. "Basta" de muertes que se pueden evitar. Además exigían la presencia de autoridades judiciales y policiales para dar explicaciones sobre lo sucedido.En un determinado momento, y minutos después de la finalización de la conferencia de prensa que se brindó en la sala de prensa del STJ, se hicieron presentes ante los manifestantes el Comisario Mayor Jose Lauman, Subjefe de la Policía de la provincia y Ángel Ricle, Subdirector de Investigaciones.En medio de insultos y cánticos, les recriminaron "no haber hecho nada" para evitar la muerte de Fátima. Lauman intentó responder mientras era interrumpido continuamente. "Desde que se tuvo la noticia y la información del fiscal se la busco día tras día"; "los operativos que realizamos para buscarla dieron sus frutos" y "ella tenía botón antipánico pero no lo activó en su momento, no sabemos por qué", fueron algunas de las frases que expresó el Comisario.Mirá el video completo del tenso momento que se vivió en tribunales: