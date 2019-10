Zonas sin agua potable: Trabajan en la toma para normalizar el suministro

Paraná El municipio realiza trabajos de ampliación del caudal de bombas en Toma Nueva

La Subsecretaría de Saneamiento dependiente del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad de Paraná, trabaja en la normalización del caudal suficiente para el normal funcionamiento de las bombas extractoras de agua cruda en el Muelle 1 de la Toma Nueva.Ante la constante bajante del río Paraná que se viene registrando en las últimas semanas, personal de Obras Sanitarias realiza trabajos para garantizar el caudal de succión que requieren las bombas.Roberto Sabbioni, Director del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos, se refirió a los trabajos que realizan en la toma de agua debido a la bajante del río Paraná y con el objetivo de resolver los inconvenientes de falta de suministro de agua potable en una zona importante de la ciudad.Según indicó el funcionario, en la mañana de este domingo, empleados municipales trabajaron en la colocación de una nueva bomba extractora que obtendrá agua, directamente del caudal principal del río. Sabbioni expresó que se "trabajó como se podía para que está bomba siga en actividad".Al referirse a cómo continuarán las tareas en la zona costera para garantizar el suministro de agua en la capital entrerriana, Sabbioni explicó aque "mañana (por este lunes), viene la draga del club Náutico y una máquina importante que tiene Todoni y ya hizo el trabajo de canalización. Entre todos los vamos a sacar adelante y esperamos que esta bajante no continúe", afirmó el Director del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos.Al respecto de la bajante del río, Sabbioni remarcó que "el río va cambiando y nos hemos ido más de 100 metros de costa y cálculo que la mano humana tiene mucho que ver en esto. Es como que el canal, está cada vez más del lado de Santa Fe", explicó."No es una cuestión de determinado gobierno, le puede tocar a cualquiera y es una cuestión de solidaridad", apuntó.Sobre la posibilidad de que se declare la emergencia hídrica, sostuvo que "todavía no, si mañana esto queda solucionado, no habría necesidad", sostuvo.