Bajante histórica del río Paraná: Es la quinta más pronunciada en 30 años

¿Cuándo comenzará a crecer?

Prudencia al navegar

Recomendaciones

Paraná El municipio realiza trabajos de ampliación del caudal de bombas en Toma Nueva

Antecedente e inconvenientes

Bajantes más importantes registradas

El hidrómetro ubicado en el Puerto de Paraná registró este domingo que la altura del río llegó a 1,42 metros., según los datos relevados por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).Cada vez se nota más la bajante en la costa de la capital entrerriana. A primera vista, la zona ribereña muestra el barro y los sedimentos que deja el río al descender, y una postal que volvió luego de mucho tiempo es el extenso banco de arena de la punta este de la isla Puente (frente al islote municipal).El 25 de agosto el río rompió la línea de los 2 metros y desde entonces no volvió a superarlo. Según el Instituto Nacional del Agua (INA)Estas condiciones se dan por las bajas o nulas precipitaciones que se registran aguas arriba de la capital entrerriana, sobre todo en Brasil y Paraguay, donde los afluentes de estos países representan la Cuenca Alta del Plata y que alimentan el caudaloso Paraná.El impacto negativo de esta bajante es la navegabilidad por la infinidad de bancos e islas que conforman un delta en constante crecimiento, producto de los sedimentos.Desde la Prefectura Naval Argentina reiteran las recomendaciones al momento de salir a navegar. Entre los consejos que brindan desde la fuerza de seguridad de los ríos, se sugiere: no aventurarse a lugares desconocidos por el peligro de vararse y romper la embarcación; salir con una buena reserva de combustible; avisar a algún conocido hacia qué lugar van, tratar de no estar incomunicado por cualquier inconveniente; respetar la capacidad máxima de carga de la embarcación, tanto en peso como en personas; no salir a navegar bajo alerta meteorológica; y en caso de emergencia comunicarse al número 106 o por medio de la radiotelefonía canal 16.El año pasado, entre septiembre y octubre, el bajo caudal del río Paraná también se evidenció. En aquel momento el descenso llegó hasta 1,56 metros (había sido la novena marca más baja).La Subsecretaría de Saneamiento de la Municipalidad informó que trabaja en la normalización del caudal suficiente para el correcto funcionamiento de las bombas extractoras de agua cruda en el Muelle 1 de la Toma Nueva. Debido a la realización de estas labores, el suministro de agua potable puede verse reducido en zonas altas de la ciudad. Por tal motivo, se solicita a la población no derrochar el líquido elemento.